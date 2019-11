Genoa, report allenamento: Romero recupera per sabato, a parte Sturaro

Sul proprio sito ufficiale il Genoa aggiorna la situazione allenamenti a tre giorni dalla sfida col Napoli: "Tra sprazzi di sole, piovaschi e tuoni in lontananza, della serie questo pazzo, pazzo tempo, la squadra ha smarcato il secondo appuntamento della settimana. Tutti presenti all’appello per l’attivazione facoltativa in palestra, un’ora prima del passaggio ai campi di allenamento. Morale in miglioramento con il passare dei giorni, oggi nessuna riunione a differenza di ieri. Solo tanta pratica per mettere nel mirino la sfida e i temi su cui battere, considerando le prerogative degli avversari. Sturaro sta svolgendo iter differenziato. Romero ha ripreso a correre dopo aver stretto i denti nelle partite precedenti. Nessun allarme per un affaticamento in via di risoluzione: sarà tra i convocati per la trasferta. Con i compagni si è allenato il talentuoso Cleonise in forza alla Primavera".