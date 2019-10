Juve, risorse economiche di un altro mondo: 63mln d'ingaggio solo ai panchinari

Interessante focus del Corriere dello Sport sulla ricchissima panchina della Juventus. Come riportato dal quotidiano le riserve bianconero sono un vero e proprio lusso: monte ingaggi da 146,9 milioni netti totali, 84 per i titolari. Quasi 63 milioni di ingaggio per i giocatori rimasti fuori dall’inizio contro l’Inter, quanto speso dalla società nerazzurra per l’intera rosa (59,5). Una potenza economica superiore anche al netto del costo di CR7 (31).