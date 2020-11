La Lazio espunga Crotone, Immobile trascinatore al rientro in campo

A Crotone incredibilmente si gioca. Nel diluvio che ha stravolto la Calabria nelle ultime ore la Serie A manda in campo la formazione di Giovanni Stroppa contro la Lazio andando contro al buon senso che avrebbe dovuto portare al rinvio del match. Così non è e le due squadre scendono in campo con i biancocelesti che schierano subito dal 1’ Immobile e Luis Alberto. Proprio dell'attaccante napoletano il gol che decide la partita al 45' minuto, squadre che hanno chiuso sullo 0-1 la prima frazione di gara. Nella ripresa è stato Correa a firmare il gol del definitivo 2-0.