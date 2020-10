Udinese-Spezia, le formazioni ufficiali: titolare l'uomo mercato De Paul

Si scende in campo alla Dacia Arena per il recupero della prima giornata. L'Udinese, reduce dalla sconfitta con il Verona, ospita lo Spezia: Gotti cambia soltanto un elemento rispetto alla sfida con gli scaligeri, mandando in campo Palumbo al posto di Arslan. Cinque cambi per mister Italiano: in attacco spazio a Galabinov supportato da Verde e Gyasi. Ecco le scelte ufficiali:

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Palumbo, Coulibaly, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. Allenatore: Luca Gotti

Spezia (4-3-3): Zoet; Ferrer, Chabot, Terzi, Ramos; Deiola, Ricci, Maggiore; Verde, Galabinov, Gyasi. Allenatore: Vincenzo Italiano