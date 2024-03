Accostato al Napoli, Bojinov su Palladino: "Pronto per le big. Spero di vederlo alla Juve"

Valeri Bojinov, ex attaccante tra le altre della Juventus e Parma, è stato compagno di Raffaele Palladino, attuale allenatore del Monza.

TuttoNapoli.net

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Valeri Bojinov, ex attaccante tra le altre della Juventus e Parma, è stato compagno di Raffaele Palladino, attuale allenatore del Monza, accostato per la prossima stagione anche al Napoli.

Nell'intervista rilasciata a Tuttomercatoweb, il bulgaro ne ha parlato così: "È un ragazzo che ho conosciuto ai tempi della Juve, poi ho avuto l'opportunità di giocarci anche a Parma. Secondo me sì, è pronto per una big perché è molto sereno e tranquillo, è intelligente, calmo. È cresciuto tanto, ha idee chiare, ha la sua filosofia, il Monza sta facendo un campionato straordinario e vanno fatti i complimenti a tutti i componenti del suo staff oltre che a lui. I giocatori migliorano, la squadra ha un'idea di gioco. Merita più di un applauso".

Quali sono i segreti per arrivare in così poco tempo al livello che è arrivato Palladino?

"Ha avuto grandi allenatori come Juric e Gasperini e questo ha inciso. Sono molto molto contento e felice, mi auguro possa fare il salto perché lo merita. Si vede la sua mano. Può essere anche da Juve, è cresciuto lì... Farà una grandissima carriera, gli voglio bene. Spero in futuro di vederlo nella Juve".