Scontro con la Lega Serie A! Milan, Roma, Inter e Juve scrivono a Casini

I quattro club chiedono "niente fughe in avanti" nella riunione con Abodi.

TuttoNapoli.net

Alla vigilia della riunione col ministro dello Sport Andrea Abodi sulla riforma del sistema di controllo economico delle società professionistiche, Inter, Juventus, Milan e Roma hanno inviato al presidente della Lega Calcio Lorenzo Casini una lettera informale.

La richiesta. I quattro club chiedono "niente fughe in avanti" nella riunione con Abodi. Il timore delle 4 big era che al tavolo con Abodi potessero emergere posizioni interpretabili come apertura a statalizzare altri pezzi di autonomia sportiva. A cominciare dalla giustizia sportiva. L'unico obiettivo, hanno rimarcato le 4, è sventare il "golpe" del governo sui controlli ai club. Rimarcando di specificare, esponendo il famoso piano votato dalla Serie A per le riforme, che quel testo rappresenta solo 16 club. E che quindi la rappresentatività in merito a quel documento è limitata alle 16 e non rappresenta chi non lo ha votato, appunto Juve, Inter, Milan e Roma. Non si tratta di una lettera di sfiducia al presidente Casini, ma di un modo per limitarne la rappresentatività. A riportarlo è l'edizione online di Repubblica.