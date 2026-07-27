Calciomercato Napoli, Corbo: "Allegri non faccia l'aziendalista flessibile, servono questi tre rinforzi!"

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Nel suo consueto editoriale Antonio Corbo indica le priorità del mercato azzurro e chiama in causa anche Massimiliano Allegri.

Nell'editoriale pubblicato su La Repubblica, Antonio Corbo si sofferma sulle prossime mosse di mercato del Napoli, partendo dal futuro di Romelu Lukaku: "Giusto vendere Lukaku in freddo con quasi tutti, conviene sperare in De Bruyne, con Allegri esperto geriatra, vedi Modric", scrive il giornalista, indicando nella cessione del belga e nella valorizzazione di Kevin De Bruyne una strada da seguire per la nuova stagione.

Il fondo di Corbo sul calciomercato del Napoli

Corbo individua poi le priorità per completare l'organico: "Ma De Laurentiis non può sottrarsi a tre acquisti: un difensore centrale, un attaccante e un giovane di grande avvenire al centro". Infine, un messaggio rivolto anche a Massimiliano Allegri: "La società non è più condizionata dai diktat di Antonio Conte, che si è correttamente defilato, ma Allegri si faccia ascoltare. Niente di peggio che un aziendalista flessibile. È questo il tema urgente".