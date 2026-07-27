Calciomercato Napoli, Corbo: "Allegri non faccia l'aziendalista flessibile, servono questi tre rinforzi!"
Nell'editoriale pubblicato su La Repubblica, Antonio Corbo si sofferma sulle prossime mosse di mercato del Napoli, partendo dal futuro di Romelu Lukaku: "Giusto vendere Lukaku in freddo con quasi tutti, conviene sperare in De Bruyne, con Allegri esperto geriatra, vedi Modric", scrive il giornalista, indicando nella cessione del belga e nella valorizzazione di Kevin De Bruyne una strada da seguire per la nuova stagione.
Il fondo di Corbo sul calciomercato del Napoli
Corbo individua poi le priorità per completare l'organico: "Ma De Laurentiis non può sottrarsi a tre acquisti: un difensore centrale, un attaccante e un giovane di grande avvenire al centro". Infine, un messaggio rivolto anche a Massimiliano Allegri: "La società non è più condizionata dai diktat di Antonio Conte, che si è correttamente defilato, ma Allegri si faccia ascoltare. Niente di peggio che un aziendalista flessibile. È questo il tema urgente".
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