Nuova partnership Napoli-Eurobet, Bianchini annuncia: "A breve iniziative sul territorio"

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Tommaso Bianchini, Direttore Generale - Area Business di SSC Napoli, ha commentato la nuova partnership con Eurobet.live: “Siamo lieti di accogliere Eurobet.live nel network dei partner di SSC Napoli. Questa collaborazione unisce due realtà accomunate dalla passione per il calcio e dalla volontà di offrire ai tifosi esperienze sempre più immediate e coinvolgenti. Condividiamo inoltre una forte attenzione verso il territorio, che intendiamo tradurre in iniziative concrete nel corso delle prossime due stagioni”.

Luigi Di Domenico, Country Manager di Eurobet: "Diventare Official Infotainment Partner di SSC Napoli è per noi un traguardo importante e direi naturale, dato il legame profondo che unisce il nostro brand con lo sport e la realtà locale. Insieme al Club vogliamo mettere a disposizione della comunità azzurra contenuti di intrattenimento capaci di accompagnare i tifosi in ogni momento della stagione. Ma questa partnership guarda anche oltre il campo: condividiamo con SSC Napoli l'impegno per lo sviluppo di progetti di responsabilità sociale che possano lasciare un segno concreto per la città di Napoli e per la sua comunità".