Galli: "ADL ha fatto un mercato faraonico un anno fa, ma non per Allegri..."

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Giuseppe Galli parla in diretta radio del calciomercato del Napoli, dell'organico azzurro e del nuovo corso Massimiliano Allegri.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giuseppe Galli, agente e presidente dell'Assoagenti: “Il mercato è lento perchè c’è stato il Mondiale e perchè non ci sono i soldi. Il Mondiale fa ritardare perché si aspetta di trovare l’occasione e poi non ci sono soldi per cui è un mercato molto a rilento. De Laurentiis ha fatto una spesa faraonica l’anno scorso, Allegri valuterà la squadra e se vorranno dei pezzi il Napoli non dirà no, ma dovrà cedere qualcuno, ma il Napoli è una buona squadra. Gli infortuni condizionano, ma bisogna dare fiducia ad Allegri che ha sempre fatto bene, soprattutto quando è subentrato a Conte. Credo che il Napoli sia in mani sicure. Da tifoso spero sempre che il Napoli faccia benissimo.

Emanuele Rao? I giovani vanno fatti giocare, ma se continuano a comprare ed intasare una rosa già piena è ovvio che poi ad andare via sono i giovani. A giocare con i campioni, migliori. Cardinali del Parma ad esempio, è fortissimo e pure lui poteva benissimo stare nella politica del Parma sui giovani e lo hanno mandato allo Spezia. Di italiani forti ce ne sono, ma vanno fatti giocare.

Ho visto tanti bravi giocatori di serie D, ma non li prendono le squadre di Serie C. Ecco perchè dico che in serie C non giocano i più bravi. Il sistema dovrebbe cambiare perchè la Serie C dovrebbe fornire giocatori: far crescere i bravi e tenerli pronti per le grandi squadra”.