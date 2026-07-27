Nuovo ct Italia, Carolina Morace fa un nome a sorpresa: "Candidato di tutto rispetto"

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Carolina Morace, ex calciatrice, ha parlato in diretta radio della situazione legata al ct dell'Italia e non solo.

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio è intervenuto Carolina Morace: "Cosa sta succedendo con il caso Pirlo e la nazionale? L'intromissione della politica è fuori luogo. Ultimamente, sono stati strumentalizzati tanti eventi sportivi e stravolgendo tutti i valori che portano gli sport in sé. Mi riferisco all'esclusione della Russia e Bielorussia, mentre Stati Uniti e Israele possono partecipare agli eventi. C'è una grande confusione. La politica sta strumentalizzando lo sport in maniera così errata. Maldini e Leonardo sono stati scelti per fare determinate scelte. Ci dobbiamo adeguare a questo. Se sento il nome di Guardiola, poi i contatti con Ancelotti e poi si passa a Pirlo, allora non si capisce la filosofia della scelta. Poi siamo in un periodo molto difficile, non ci qualifichiamo da 3 edizioni del Mondiale. Le statistiche ci dicono che i talenti ci sono, perché abbiamo vinto tutto a livello giovanile. Il problema è il passaggio dai giovani ai professionisti. Ed è una questione strutturale, c'è troppa differenza tra Primavera e Serie A. E così si arriva alla logica di una squadra U23. La scelta del commissario tecnico solitamente è del presidente Federale. Il dt in Nazionale non c'è mai stato. Il dt a Coverciano è il capo assoallenatori Renzo Ulivieri.

Nuovo ct? La candidatura di Silvio Baldini è di tutto rispetto. Ha dimostrato la sua competenza e personalità. Il centro di Coverciano è il più antico d'Europa, abbiamo allenatori di primissimo livello. Non è solo una questione di competenza. Non è solo una questione di storia. Movimento calcio femminile? Non sono solo orgogliosa, ma mi auspico che si può dare di più a queste ragazze. Il calcio professionistico si regge su un fondo deciso dalla politica, non c'è nessun progetto" .