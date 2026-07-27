Del Genio: "Servono 5 cessioni di Over per il primo colpo"

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Paolo Del Genio, giornalista, ha parlato a Kiss Kiss Napoli per commentare l'amichevole di ieri del Napoli contro la Carrarese: "Si è visto qualcosa in più da parte del Napoli ma anche in meno da parte dei rivali rispetto alla prima partita. Mercato? Se non parte qualcuno, non arriva nessuno. Leggo di qualche Under come Tiago o Favasuli, poi però ci sono nomi come Zeballos o Lucumì che però sono Over. E per comprare loro bisogna farne uscire un bel po'.

Non è vero che basta un addio per un acquisto, non è più così. Per gli Over, uno esce e non succede nulla. Ne devono uscire cinque per fare entrare un Over. Siamo a 22, bisogna scendere a 17 e poi trovare la soluzione per incastrarne un altro".