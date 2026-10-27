Adani: "Non c'è nulla di Allegri! Non c'è nulla di lungimirante se prendi lui..."

Lele Adani a Viva el Futbol ha parlato del Napoli e di Allegri dopo la gara contro la Roma: "Conte con quella rosa ha vinto due scudetti e una Supercoppa. Conte ha risollevato una squadra e una società decima prima di lui dilapidando totalmente il lavoro di Spalletti che aveva vinto lo scudetto grazie al lavoro da campo dopo che gli avevano venduti diversi giocatori. Conte risistema la baracca e innesca meccanismi con giocatori rivitalizzati e poi ci sono i nuovi acquisti. Allegri con la solita narrativa che lo circonda è come se già mettesse le mani avanti sulla non-qualità della rosa. Per me la squadra è forte, non è più solida. Non c'è tanto di Allegri.

Non è stata una scelta lungimirante, con lui non c'è niente di lungimirante. Devi sperare solo ti dia qualcosa. Ma per ora non ha fatto nulla di quello che avevamo visto della sua prima carriera e non sta dando niente neppure della sua nuova carriera. Allegri è la metà strada che non incide".