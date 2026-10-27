Cassano: "De Bruyne play una furbata, folle e vergognoso tenere fuori Lobotka!"

Antonio Cassano parla a Viva el Futbol di Allegri e del Napoli. Lo fa dopo la gara contro la Roma: "Il Napoli ha la rosa più forte dopo l'Inter. Ha giocato le due partite più belle contro Inter e Roma. Ma il problema è che quando devi uscire e fare pressing, fallo almeno organizzato. Invece stanno tutti dietro la linea della palla. La Roma pareggia con doppietta di un difensore. Balerdi tutto solo in area. Io ho sempre detto che Allegri rischia anche di uscire dalle prime sei.

Magari alla sosta può anche andare a casa. Il Napoli è stato costruito grazie a Lobotka ma a lui non piace e che fa? Lo parcheggia e si fa passare come Allegri geniale. Per me la follia è questa. E' una vergogna. Lui è stato uno di quelli che ha rovinato il calcio italiano. Il Napoli ha una squadra clamorosa, ripeto. Al Milan ha messo fuori Pirlo per mettere Van Bommel poi se lo è ritrovato alla Juve. De Bruyne davanti alla difesa è una furbata che lui fa perché vuole avere un buon rapporto con lui dopo aver fatto lo stesso con Modric un anno fa".