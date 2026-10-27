Marolda: "Grosso problema in difesa, 5 centrali ne fanno quasi 2 di una big!"

Francesco Marolda, giornalista, è intervenuto a Televomero per commentare il momento che sta vivendo in stagione il Napoli di Allegri: "Il Napoli sta cercando di trovare una sua dimensione ma è una squadra complicata. E c'è un problema grosso che è la difesa. Abbiamo sempre pensato che fosse l'attacco ma in difesa il problema è ancora più grande. Il Napoli ha cinque centrali di difesa che se li uniamo, forse ne facciamo uno e mezzo per una squadra che vuole competere a grandi livelli".

Segui Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli, live tutto il giorno! Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net o scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per tutte le funzioni extra dal palinsesto ai podcast. Radio Tutto Napoli è disponibile anche in auto col DAB Campania o con le app sulle nuove Smart Tv Android ed LG.