Auriemma: "Hojlund pagato troppo per accontentare Conte! ADL voleva scappatoia..."
Raffaele Auriemma a Tele A ha parlato del momento che sta vivendo in stagione la squadra di Allegri: "Il Napoli non ha un problema solo in difesa ma anche in attacco. C'è una carenza evidente. Hojlund ha segnato appena due gol quest'anno. Lo ha voluto Conte a tutti i costi e alle condizioni dello United. De Laurentiis in realtà voleva una spaccatoia qualora Hojlund non avesse funzionato visto che costava 50 milioni di euro che non sono pochi. Per me è stato concettualmente sbagliato andare a prendere un giocatore solo perché giocava nello United".
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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