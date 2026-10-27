Auriemma: "Hojlund pagato troppo per accontentare Conte! ADL voleva scappatoia..."

Raffaele Auriemma a Tele A ha parlato del momento che sta vivendo in stagione la squadra di Allegri: "Il Napoli non ha un problema solo in difesa ma anche in attacco. C'è una carenza evidente. Hojlund ha segnato appena due gol quest'anno. Lo ha voluto Conte a tutti i costi e alle condizioni dello United. De Laurentiis in realtà voleva una spaccatoia qualora Hojlund non avesse funzionato visto che costava 50 milioni di euro che non sono pochi. Per me è stato concettualmente sbagliato andare a prendere un giocatore solo perché giocava nello United".