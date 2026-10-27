Ordine: "Siete ossessionati da Allegri, ditelo e basta! Spettacolare 3-3 ma ancora critiche!"

Franco Ordine, giornalista, ha parlato a Televomero del momento che sta vivendo in stagione il Napoli: "Sono molto spiazzato e stupito per qualche reazione al 3-3 con la Roma. Intanto perché dal punto di vista degli esteti e di coloro che continuano a martellarci col calcio spettacolo, la partita è stata davvero una partita da conservare anche a memoria futura.

Detto questo, la cosa che mi stupisce è che lo spettacolo non ha procurato e non ha provocato giudizi esaltanti ma addirittura ha moltiplicato i veleni e le critiche. Allora mi chiedo se non sia arrivato il momento di scoprire le carte e parlare chiaramente. Se esiste una parte di tifoseria e di critica che è ossessionata da Allegri ce lo dica apertamente e ce ne faremo una ragione. Ma separare sempre le proprie opinioni e le proprie ossessioni dai fatti è essenziale".