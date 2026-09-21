Adani alla Rai demolisce Allegri: “Napoli fa calcio mediocre per la sua forza, Hojlund è nel deserto…”

vedi letture

Lele Adani, intervenuto a La Domenica Sportiva, ha analizzato duramente il momento del Napoli e la prestazione degli azzurri contro la Fiorentina. L’ex difensore ha messo nel mirino soprattutto l’atteggiamento della squadra di Massimiliano Allegri, ritenuto non all’altezza delle qualità e delle ambizioni della rosa: «Se devo pensare a Fiorentina-Napoli, io il Napoli non lo posso vedere fare una partita come potrebbe fare il Genoa, nemmeno il Frosinone, perché il Frosinone è andato a Firenze e ha vinto la partita, anche il Torino è andato a Firenze e ha vinto. Mi aspetto una partita, non so, superiore a quella che potrebbe fare il Bologna. Quindi Allegri parla di rabbia… chi deve darla la rabbia? Noi o l’allenatore?»

Adani sul Napoli di Allegri: «Livello insufficiente rispetto alle potenzialità»

«Cioè, non riesco a capire io qual è l’attitudine di questo Napoli. Questo Napoli secondo me viaggia a un livello insufficiente per quante sono le sue potenzialità di gioco, di grandezza, di ambizione, di storia recente, di calcio. Fa un calcio secondo me mediocre. Dal mio punto di vista poteva anche vincerla questa partita, ma poteva vincerla anche la Fiorentina. Secondo me viaggia a un ritmo anche lento.»

Adani si è poi soffermato sulle scelte di Allegri, citando in particolare la sostituzione di Hojlund, l'impiego di Anguissa e il mancato utilizzo di Vergara:

«Hojlund è stato tolto al 57′, per esempio, dopo aver giocato nel deserto per quasi un’ora. Anguissa è stato messo per esempio al 90′ e poi sembra si sia già fatto male. Vergara mai utilizzato… E non è l’analisi se giocano Lobotka o Gilmour, perché Conte l’anno scorso ha dovuto inventarsi delle formazioni per cercare di arrivare alla fine della partita, non del campionato. E capisco De Bruyne, capisco Hojlund… Cioè la qualità del Napoli deve portare una performance diversa. Non è come si valuta secondo me l’andamento: va proprio cambiata la storia, secondo me. Non è… non è cominciata bene per me questa storia.»