Zazzaroni difende Allegri: "Squadra over 31, motore da Mercedes diesel e infortuni penalizzanti"

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Nel suo editoriale il giornalista si sofferma sulle difficoltà incontrate dalla squadra di Massimiliano Allegri

Ivan Zazzaroni, nel suo editoriale per Il Corriere dello Sport, inserisce il Napoli tra le delusioni di queste prime cinque giornate di campionato. Nel suo editoriale il giornalista si sofferma sulle difficoltà incontrate dalla squadra di Massimiliano Allegri, sottolineando anche alcune lacune della rosa.

Napoli, Zazzaroni critica il mercato e fotografa le difficoltà di Allegri

«Deludenti, al momento, l'Atalanta di Sarri e il Napoli di Allegri che rispecchia umori, paure, aspirazioni e pregiudizi: squadra over 31, un motore da Mercedes diesel e infortuni penalizzanti esattamente come la scorsa stagione», scrive Zazzaroni.

Il direttore del Corriere dello Sport pone poi l'accento sul mercato e sulle necessità del tecnico: «Max ha diverse linee di intervento, ma dovrà compiere un miracolo: gli servivano un difensore e un attaccante di livello, glieli avevano promessi, giocano altrove».