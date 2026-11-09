ADL contestato, Cruciani: “Prima di lui, il nulla! Neanche Maradona ha fatto storia del club come lui!”

Giuseppe Cruciani difende il presidente Aurelio De Laurentiis dalle contestazioni dei tifosi del Napoli. E cita Diego Armando Maradona

Una difesa senza mezzi termini di Aurelio De Laurentiis da parte di Giuseppe Cruciani. Nel corso di Numer1 Podcast, il giornalista ha commentato le contestazioni rivolte al presidente del Napoli, invitando i tifosi azzurri a riflettere prima di criticare il patron. Cruciani si è spinto fino a un paragone destinato a far discutere, sostenendo che De Laurentiis abbia inciso sulla storia del Napoli persino più di Diego Armando Maradona, al punto da meritare, secondo lui, un riconoscimento superiore a quello riservato al fuoriclasse argentino.

Cruciani: "De Laurentiis ha fatto più di Maradona per Napoli! Cambierei anche i murales"

"Chiunque ha la libertà di fischiare e criticare chiunque, ci mancherebbe. Ma un tifoso del Napoli che contesta De Laurentiis dovrebbe pensarci più volte prima di farlo. Prima di De Laurentiis il Napoli era il nulla. Contestare De Laurentiis è come contestare Maradona, anzi dirò di più: per Napoli ha fatto più De Laurentiis di Maradona! I murales di Maradona andrebbero sostituiti con le foto di Aurelio De Laurentiis. Maradona non ha cambiato la storia del Napoli come ha fatto De Laurentiis", le parole di Giuseppe Cruciani.