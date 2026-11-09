Del Genio insorge con lo studio: “Allegri ha responsabilità! Io non ho rapporti personali…”

Acceso confronto tra Paolo Del Genio e Antonio Giordano a Canale 8. Al centro del dibattito le responsabilità di Allegri e l'indipendenza di giudizio

Momenti di tensione negli studi di Canale 8 durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì. Protagonisti di un acceso confronto i giornalisti Paolo Del Genio e Antonio Giordano, che si sono scontrati sulla valutazione di un'occasione da gol non concretizzata da Kevin De Bruyne contro la Lazio. La discussione si è progressivamente accesa, tanto da richiedere l'intervento del conduttore Silver Mele per riportare la calma in studio. Successivamente, Del Genio è tornato sulle proprie valutazioni del Napoli di Massimiliano Allegri, rivendicando la libertà di giudicare il lavoro dell'allenatore senza alcun condizionamento personale.

Del Genio e Giordano, acceso confronto in diretta: interviene Silver Mele

Paolo Del Genio ha inizialmente difeso il centrocampista belga: "De Bruyne non ha sbagliato il gol! Là vedo una cosa che fanno tre giocatori al mondo: Mbappé, Lamine Yamal e De Bruyne. Solo questi tre giocatori al mondo mettono giù quel pallone. Non sono d'accordo con voi che dite che l'errore è di De Bruyne".

Immediata la replica di Antonio Giordano: "Io non sono d'accordo con te. Spieghi dopo però, altrimenti parli solo tu. Se no invece degli xG stasera parliamo degli xDG".

Del Genio risponde ironicamente: "Questa passa alla storia come la battuta del secolo!".

Giordano quindi ribatte: "Il senso dell'ironia ce l'ho ancora, però lascia parlare! Non intervenire sempre, a casa si stufano! Purtroppo ha sbagliato De Bruyne, poi ha sbagliato McTominay. La colpa di chi è? Se poi vogliamo per forza cercare il colpevole...".

"Quindi io non posso dire la mia. Parlerò tra 20 minuti", la risposta di Del Genio, prima dell'intervento del conduttore Silver Mele: "Da ora si fa come dico io. Quindi facciamo sta cavolo di trasmissione senza parlarci addosso, se no la gente si rompe le balle. Parliamo di calcio in maniera rilassata e serena".

Del Genio: "Non conosco Allegri, il mio giudizio è senza condizionamenti"

Nel prosieguo della trasmissione, Del Genio ha ribadito la propria posizione sull'allenatore azzurro, sottolineando l'assenza di rapporti personali che possano influenzare le sue analisi: "Io non conosco Allegri, il mio giudizio è scevro da qualsiasi condizionamento di rapporti interpersonali. Io tifo per Allegri, spero che diventi il più forte di tutti come ha detto lui, però il mio giudizio è scevro da qualsiasi tipo di condizionamento".

A quel punto è arrivata un'ulteriore precisazione di Giordano, che ha difeso la propria indipendenza professionale: "Io conosco Allegri da 30 anni. Conosco Zeman, Spalletti, Sarri, Gasperini... Ho fatto il giornalista a certi livelli, devo dire sono stato molto fortunato. Ma non mi ha fatto mai velo nella mia vita l'onestà intellettuale, mai una volta. Non c'è nessuna forma di condizionamento che possa mai essere affiancata alle mie analisi".