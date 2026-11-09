Napoli-Lazio, Marcolin: "Un punto guadagnato! C'è una cosa positiva e una negativa..."

Dario Marcolin analizza il pareggio del Napoli contro la Lazio, elogia le mosse di Allegri ma sottolinea il ritardo in classifica degli azzurri.

Dario Marcolin, ex centrocampista del Napoli e oggi commentatore tv, è intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, per analizzare il pareggio per 1-1 degli azzurri contro la Lazio. Marcolin ha sottolineato la reazione della squadra di Massimiliano Allegri dopo lo svantaggio, evidenziando l'importanza delle scelte tattiche del tecnico nell'intervallo. Non mancano però le preoccupazioni per una classifica che vede il Napoli ancora distante dalle prime posizioni.

Marcolin: "Napoli, media di 1,3 punti a partita. Il terreno da recuperare è tantissimo"

"Una cosa positiva: in un momento di difficoltà, quando vai sotto 1-0, puoi crollare. All'intervallo Allegri fa due scelte: cambia gli interni di centrocampo e pareggia, poi si tiene Politano e Anguissa per gli ultimi minuti, per mantenere il livello fisico della squadra abbastanza alto. La cosa meno positiva sono i numeri: il Napoli fa bene il secondo tempo e male il primo. Ha una media di 1,3 punti a partita e questo deve far riflettere. Il terreno da recuperare è tantissimo. È positivo anche che ci siano 15 giorni di pausa e che si possano recuperare dei giocatori. È un punto guadagnato per il momento e per l'avversario: la Lazio è andata a Torino a vincere 3-0", le parole di Dario Marcolin.