Baldini elogia Chivu e Fabregas: "Fortuna averli in Italia! Fanno il bene del calcio..."

Il ct dell'Italia Under 21 Silvio Baldini elogia Chivu e Fabregas per il lavoro con i giovani e sottolinea l'importanza di dare spazio ai talenti

Silvio Baldini, commissario tecnico dell'Italia Under 21 ,ha parlato dell'importanza di valorizzare i giovani calciatori italiani in vista delle prossime amichevoli contro Francia e Belgio. Nel corso del suo intervento, il ct azzurro ha elogiato in particolare Cristian Chivu e Cesc Fabregas, rispettivamente allenatori di Inter e Como, indicandoli come esempi virtuosi per la crescita del calcio italiano grazie alla loro capacità di dare fiducia ai giovani.

Baldini: "Chivu e Fabregas fanno il bene del calcio, siamo fortunati ad averli in Italia"

"Ho avuto la fortuna di essere al posto giusto nel momento giusto: ho detto cose che si sono avverate, i giovani li abbiamo ma mancava il coraggio. Tu non insegni quello che sai, insegni quello che sei. Io mi ritrovo in questa frase, ho cercato di essere me stesso, di non avere nessuna remora nel dire quello che penso. I giovani sono la linfa vitale del nostro calcio e mi sono lanciato con tanto entusiasmo in questo ruolo. Devo dire che l'informazione ha dato una mano: voi della stampa avete parlato molto del fatto che il calcio era in un tunnel e l'unico modo di uscirne era fare riforme, avere più coraggio di lanciare giovani in prima squadra.

Le risposte sono state positive, anche a livello di club. Penso a Chivu e Fabregas, allenatori bravi che fanno bene al calcio perché sanno insegnare, danno regole, non hanno paura a far giocare gente giovane. È un periodo in cui questi tecnici danno un grande contributo allo sviluppo del calcio, siamo fortunati che allenino qui. Speriamo che altri ne seguano l'esempio", le parole di Silvio Baldini.