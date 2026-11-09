Cassano: "Via Manna e Allegri! Rosa più forte con media punti da retrocessione"

Antonio Cassano attacca Manna e Allegri per il rendimento del Napoli, criticando il distacco dalla Lazio nonostante la qualità della rosa

Durissimo attacco di Antonio Cassano nei confronti di Giovanni Manna e Massimiliano Allegri dopo il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio. Nel corso del podcast Viva El Futbol, l'ex calciatore ha criticato pesantemente il lavoro del direttore sportivo e dell'allenatore azzurro, sostenendo che entrambi abbiano grandi responsabilità nel difficile avvio di stagione. Secondo Cassano, il Napoli dispone della rosa più forte del campionato, ma continua a ottenere risultati ampiamente inferiori al proprio potenziale. L'ex attaccante ha inoltre contestato le dichiarazioni di Allegri sugli obiettivi stagionali, arrivando a chiedere un cambio sia nella dirigenza che in panchina.

Cassano: "Manderei via prima Manna e poi Allegri! Rosa più forte con media punti da retrocessione"

"Napoli-Lazio? C'è stata una squadra contro la squadra più forte, un allenatore contro una squadra senza allenatore. Spiego le differenze: la Lazio, tutto quello che ha fatto, nel bene o nel male, è stato organizzato, è stata una squadra. L'altra meritava di vincere, il Napoli, con i singoli, senza organizzazione, ognuno faceva quel che gli pare, si andava alla carlona.

Una squadra aveva un allenatore che sta conducendo una squadra al primo posto, meravigliosa. L'altro continua a essere una delusione, continua ancora a pararsi il culo, perché per me è follia. In 11 partite 15 punti, è da zona retrocessione. Io continuo a ripetere per l'ennesima volta: non ce l'ho con lui. Non capisco quando fa delle dichiarazioni, dice una cosa di una gravità allucinante: 'Siamo ancora dentro la Coppa Italia'. Non ha fatto un turno di Coppa Italia, inizierà a giocare a dicembre. 'Siamo ancora in Champions', ma la fase a gironi finisce a metà gennaio e non si può dire niente. 'Siamo ancora in lotta per il quarto posto'. Per me queste dichiarazioni sono una roba folle. In più dice: 'Il presidente sa della situazione'. Dice delle robe fuori da ogni logica.

E allora la domanda è: perché non si manda via un allenatore che, in queste condizioni, continua a fare dei disastri, in una squadra che singolarmente è la più forte? Me lo ha dimostrato contro la Lazio, perché meritava di vincere. Qualcuno, ma soprattutto anche dei giocatori, visto che ci sono giocatori forti, dovrebbe andare dal presidente a dire: 'Presidente, con questo allenatore rischiamo di arrivare settimi o ottavi'. Io l'avrei fatto.

E io, prima di mandare via Allegri, manderei via Manna, perché il disastro lo ha fatto Manna. Manna, prima della partita, ha detto: 'Il Napoli, togli le scuse, è una squadra forte'. Il Napoli è forte, fortissimo. E se vai a vedere il monte ingaggi del Napoli e della Lazio c'è un abisso clamoroso: 14 punti di differenza, 14. Qualcuno inizi a fare due conti".