Napoli-Lazio, Longhi: "70' di spettacolo! La squadra di Allegri si è ripresa dal ko a Oporto"

Bruno Longhi analizza Napoli-Lazio, elogiando la reazione degli azzurri nella ripresa e la prestazione della capolista di Gattuso

Il giornalista Bruno Longhi, attraverso un tweet pubblicato sul suo profilo X, ha commentato il pareggio per 1-1 tra Napoli e Lazio allo stadio Diego Armando Maradona. Longhi ha sottolineato la qualità della partita, evidenziando la superiorità dei biancocelesti nel primo tempo e la reazione degli azzurri di Massimiliano Allegri nella ripresa, dopo la pesante sconfitta subita contro il Porto in Champions League.

Longhi: "Il Napoli si è ripreso dalla sconfitta di Oporto, Lazio meritatamente prima"

"70 minuti di spettacolo al Maradona nell'1-1 tra Napoli e Lazio: meglio la squadra di Gattuso nel primo tempo, grande reazione di quella di Allegri dopo l'intervallo. Partenze, ripartenze, pressing, contropressing, azioni da gol da ambo le parti, clamorosa quella sfiorata da De Bruyne. Il tutto a conclusione di una gara in cui il Napoli si è ripreso dalla sconfitta di Oporto e la Lazio si è confermata meritevole del primo posto in solitaria", le parole di Bruno Longhi.