Il telecronista di Napoli-Lazio: "Ho visto cose positive, come la volontà dei giocatori"

Edoardo Testoni analizza il pareggio del Napoli contro la Lazio, i fischi del Maradona e le difficoltà nella rincorsa Champions

Edoardo Testoni, giornalista e telecronista DAZN che ha commentato Napoli-Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale per analizzare il momento della squadra di Massimiliano Allegri. Testoni ha evidenziato diversi segnali positivi nella prestazione degli azzurri contro la capolista, nonostante il clima difficile vissuto al Maradona e una classifica sempre più complicata. Nel corso del suo intervento si è soffermato anche sui fischi rivolti a Lang e Lucca, sulle possibilità di rimonta in campionato e sul rendimento di Rasmus Hojlund.

I fischi del Maradona nei confronti di Lucca e Lang?

"Il contesto è stato particolare. In alcuni momenti della partita il Maradona ha spinto. Nella prestazione dei giocatori, dal punto di vista della volontà, che va al di là dell'aspetto fisico, ho visto cose positive. Se guardi la classifica non puoi trovare aspetti positivi, però se guardi la partita contro la Lazio ne vedi tanti. Devi recuperare un po' di giocatori, il contesto è davvero difficile. A Porto hai fatto il primo cambio al 68'".

Il Napoli può rimontare posizioni in classifica e tornare in corsa per la Champions League?

"Dipende dal ritmo delle altre. Le prime quattro stanno avendo un ritmo incredibile, mai visto prima. La quota quarto posto è sugli 80 punti. Non si è mai visto. E recuperare è quasi impossibile così. Io credo che si risolverà".

Che impressione le ha fatto Hojlund in questo avvio di stagione?

"È un giocatore forte. Sulla profondità è forte, può fare lotta. È un valore e una forza di questo Napoli. Sull'occasione nel primo tempo contro Mandas non è riuscito a tirare, ma la sua firma c'è sempre stata in questa stagione".