Napoli ancora in corsa Champions? Bezzi: "Ha più chance della Juve! Ieri era una finale..."

Gianni Bezzi analizza il pareggio del Napoli contro la Lazio, elogia Allegri e considera gli azzurri più credibili della Juventus nella corsa Champions

Il giornalista Gianni Bezzi, intervenuto ai microfoni di TMW Radio durante la trasmissione Maracanà, ha analizzato il pareggio tra Napoli e Lazio, elogiando la reazione della squadra di Massimiliano Allegri. Secondo Bezzi, gli azzurri avrebbero maggiori possibilità della Juventus di rientrare nella corsa al quarto posto, anche in previsione di possibili rinforzi nel mercato di gennaio. Il giornalista ha inoltre commentato il rendimento della Lazio capolista, le difficoltà del Como e il percorso di Roma e Milan.

Il Napoli è più credibile della Juventus nella rincorsa al quarto posto?

"In questo momento credo che arriveranno dei rinforzi, come ha fatto capire Allegri. E, vista la partita di ieri, il Napoli ha più possibilità della Juve. Vedo Spalletti in confusione. Ieri era la partita più complicata per il Napoli degli ultimi anni, era come una finale. Il Napoli aveva timore della Lazio, che ha fatto un primo tempo top, nel quale ha faticato a trovare la via del gol. Poi grande secondo tempo del Napoli, invertendo le posizioni di McTominay e De Bruyne, e Mandas ha salvato la Lazio. Ieri Spalletti forse ha cominciato a capire come impiegare Kolo Muani, da esterno, con una punta centrale. Sono due squadre che hanno faticato, ma finora mi è piaciuto di più il Napoli".

Come ha visto la Lazio?

"Nessuno poteva immaginare, a questo punto, di vedere la Lazio lì. È un campionato ottimo. Gattuso a fine partita ha detto di aver visto giocatori ombrosi e di aver capito che ha una squadra che ha fame. La forza è il gruppo, oltre a Gattuso. Napoli occasione persa? Per me è un punto guadagnato. La Lazio è un ossimoro: sta facendo molto bene e, al tempo stesso, gioca senza il suo pubblico".

La Roma è l'unica seria candidata al titolo insieme all'Inter?

"Alla Roma converrebbe uscire dalla Champions, per avere un vantaggio".

Il Como ha pagato il doppio impegno nella sconfitta contro l'Inter?

"Il Como, secondo me, dopo aver fatto il pieno in Europa, è arrivato con la pancia troppo piena. Questa vittoria così eclatante forse non ha fatto bene alla squadra. È arrivata con le motivazioni sbagliate e non ha affrontato l'impegno nella maniera giusta. E poi dico che Allegri resta un grande allenatore, perché in un momento di grande crisi il Napoli ha disputato una grande partita".

Che cosa pensa della vittoria del Milan?

"Credo che Amorim stia facendo un grande lavoro. A me non piace Ramos, non è un attaccante che ad oggi mi ha colpito. Poi magari tra un mese cambierà e vedremo un altro giocatore, ma ad oggi ha segnato solo due reti e il Milan è a cinque punti dalla Lazio e quarto in classifica. Quindi complimenti ad Amorim, che si sta confermando allenatore di grande livello, pur non avendo gli attaccanti giusti".