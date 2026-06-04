ADL punge la gestione Conte? Il presidente: “Perché i cambi così tardi? Valorizzare e farli sentire importanti!”

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Aurelio De Laurentiis nella conferenza stampa di presentazione dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro si è soffermato anche sui cambi.

"Vorrei far fare i cambi a fine primo tempo". Pensieri e parole di Aurelio De Laurentiis. Il presidente del Napoli, nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi di Dimaro e Castel di Sangro, ha parlato anche dei cambi che spesso in casa Napoli sono stati tardivi: "Lo dico da sempre e nessuno mi ha mai ascoltato, a parte Sarri. Quest'anno abbiamo più di trenta calciatori.

La valorizzazioni passa dal fatto che questi calciatori giochino. C'è una componente sia nel loro cervello che nelle loro gambe. Se non li fai giocare nasce la depressione. Questo appartiene a tutti gli allenatori del mondo, ho notato. Io sono una proprietà e pure presidente, quindi non sono assente come altre proprietà. E se ti dico 'Vai tranquillo, è un gioco, ci dobbiamo divertire e dobbiamo far divertire i nostri tifosi'... Ma perché devo fare i cambi così tardi? Anche perché ormai si gioca 50 minuti per tempo".