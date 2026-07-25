Allegri: "Chi non salta è juventino? Lo sento da 15 anni. Ringrazio i tifosi..."

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Ritiro Dimaro, presentazione Napoli 2026/27: le parole di Massimiliano Allegri dal palco e il commento al coro "chi non salta è juventino"

Questa sera si è tenuta la presentazione del Napoli 2026/27 da Piazza Madonna della Pace a Dimaro Folgarida. Al momento dell'ingresso di Massimiliano Allegri sul palco, i migliaia di tifosi in piazza hanno intonato il coro "Chi non salta è juventino". L'allenatore azzurro, ed ex Juventus, ha parlato così:

"Buonasera a tutti. Questa cosa di chi non salta è juventino ormai la sento da 15 anni fortunatamente (sorride, ndr). Ringrazio tutti, a partire dai tifosi, abbiamo fatto un ritiro meraviglioso e ringraziamo i tifosi che ci sono stati vicino. Per me è la prima volta che ho quest'esperienza, è stata meravigliosa la prima parte del ritiro. Ringrazio anche il paese di Dimaro e tutto il Trentino per la grande ospitalità. Grazie a tutti".