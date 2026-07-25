Il Napoli di Allegri, Di Lorenzo: “Per ora 433, poi quando arriveranno tutti…”

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Il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo presenta la nuova stagione in conferenza stampa: le sue parole sul modulo di Max Allegri

Giovanni Di Lorenzo è intervenuto in conferenza stampa da Dimaro in vista della stagione appena iniziata. Il capitano del Napoli, tra i vari temi, ha parlato anche del sistema di gioco che adotterà il nuovo tecnico Massimiliano Allegri. Di seguito le sue dichiarazioni.

Siete tornati alla difesa a 4, le tue impressioni? Cosa vi siete detti dopo l'Arezzo anche se sono test che valgono poco.

"Il risultato non è importante, servono per mettere minuti nelle gambe, ma dall'altro lato non ci fa piacere perdere. Dopo 5 giorni era difficile avere intensità alta, col caldo, sono test per mettere in pratica ciò che proviamo. Sul modulo ora proviamo il 4-3-3, ma i moduli lasciano il tempo che trovano, sono partite in cui usiamo un sistema e altre cambieremo, il mister attende tutti i giocatori per prendere una decisione. Lo conosciamo il sistema, anche l'anno scorso iniziammo così, sposiamo ciò che ci viene chiesto".

In una difesa a 3 ti vedi più braccetto o più avanti? Ne hai parlato col mister?

"No, ci stiamo concentrando sul 4-3-3. Sul mio ruolo, è indifferente, nelle partite in cui c'è da essere più accorti posso fare il quinto, in altre partite in cui essere più offensive può giocare esterno un giocatore diverso con più uno contro uno ed io fare il terzo. Dipende, fare più ruoli è positivo nel calcio di oggi".