ADL su Allegri: “Lo annuncerò quando i regolamenti me lo consentiranno”

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Aurelio De Laurentiis si è soffermato anche sulla nomina di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro:

Quando sarà presentato Massimiliano Allegri come nuovo allenatore del Napoli? Aurelio De Laurentiis si è soffermato anche su quest'argomento nella conferenza stampa dei ritiri di Dimaro e Castel di Sangro: "Allegri? Dobbiamo parlare dei miei rapporti con città, Comune e Regioni per quanto attiene il problema stadio. Voi volete essere considerati una grande squadra, ma quando dissi che il Maradona era un cesso e arrivò Ancelotti avevo ragione. La mia idea non è cambiata. Anche spendendo 200 milioni, non si risolvono i problemi del Maradona. In ritiro vi concederò una lunga intervista in cui risponderò e vi provocherò, e voi farete lo stesso. Ancora oggi il Napoli non ha un allenatore e anche se l'avesse non potrebbe annunciarlo. Conoscete le regole federali. E' inutile che continui a scassare il pasticciotto".

Quando presenterà l'allenatore? "Posso presentare l'allenatore quando i regolamenti me lo concedono. Io non sono uno che va fuori dalle regole. Posso non essere d'accordo con le regole perché a volte sono fatte illo tempore e diventano stantie. Abbiamo accettato di partecipare a un concorso in cui ci sono delle regole e allora le rispettiamo. Quando potremo annunciare l'allenatore, lo annunceremo".