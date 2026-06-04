ADL sulle strutture: “Sul centro sportivo nessun problema. Ma sullo stadio…”
Le strutture saranno il tema di questo quinquennio? E' una delle domande poste ad Aurelio De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di presentazione dei ritiri estivi di Dimaro-Folgarida e Castel di Sangro. Di seguito la risposta del presidente del Napoli: "Sul centro sportivo non ci sono problemi, per lo stadio faremo una conferenza. Le strutture saranno il tema di questo quinquennio".
De Laurentiis risponde anche sul tema Maradona
De Laurentiis parla così dello stadio: "Dobbiamo parlare dei miei rapporti con città, Comune e Regioni per quanto attiene il problema stadio. Voi volete essere considerati una grande squadra, ma quando dissi che il Maradona era un cesso e arrivò Ancelotti avevo ragione. La mia idea non è cambiata. Anche spendendo 200 milioni, non si risolvono i problemi del Maradona.
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