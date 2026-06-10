Ag. Garofalo: "Napoli retrocesso, cerchiamo soluzioni in Primavera 1! Non piace solo al Genoa"

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A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Enzo Raiola, agente di Christian Garofalo, difensore centrale classe 2007 in forza nella Primavera azzurra: "Seguo anche Garofalo, ha vinto con Natali gli europei Under 17, spero davvero che si aiutino questi ragazzi a formarsi ed avere più spazio. In Italia i club si concentrano più sulle prime squadre che sui giovani e spesso sono costretto a portare questi giovani fuori. La verità è che siamo in grande difficoltà perchè nel sud Italia sono poche le società che possono valorizzare i giovani. La Federazione dovrebbe prendere in mano la situazione, non è giusto che nel sud Italia abbiamo pochissime società che lavorano sul settore giovanile e tanti giovani poi mollano perchè non hanno possibilità di esplodere. Berardi ad esempio è diventato calciatore perchè si è trovato nel posto giusto al momento giusto. La sua storia racconta che lo ha visto un osservatore mentre giocava una partita col fratello.

Garofalo? Si è parlato col Genoa, il Napoli è retrocesso e visto che il ragazzo ha un potenziale importante, stiamo cercando una soluzione diversa. Non solo il Genoa, anche altre società sono interessate e lui, purtroppo questa retrocessione della primavera non ci voleva, ma è importante fare la scelta giusta ora. Obaretin ha un percorso differente, ha più esperienza, il ragazzo è molto attenzionato all’estero, forse per caratteristiche fisiche e sto cercando trovare la soluzione giusta per lui anche se non è mai semplice perchè quando i risultati non arrivano, i giovani sono i primi ad essere fatti fuori".