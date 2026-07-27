Ag. Nocerino: "Ha una missione con la Primavera e darà tutto per portarla al termine"

vedi letture

Marco Sommella racconta gli obiettivi del nuovo responsabile tecnico della Primavera e l'importanza del progetto per i giovani del Napoli.

Il nuovo corso della Primavera del Napoli riparte da Antonio Nocerino. A parlare del suo ritorno in azzurro è stato il suo agente, Marco Sommella, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Nocerino ha la missione di riportare la Primavera in Primavera 1, speriamo vada tutto per il verso giusto". Il procuratore ha poi sottolineato l'importanza del vivaio campano: "Il territorio campano ha sempre espresso tantissimi giocatori che purtroppo non hanno fatto la fortuna del Napoli bensì di altri club. Negli ultimi anni abbiamo visto Baridò, Pereyra, Prisco e Garofalo essere degli esempi, speriamo che la tendenza possa cambiare: prima questi ragazzi andavano in altre squadre, ora c'è l'appeal e l'idea di farli crescere. Poi uno si augura che arrivino tutti in prima squadra".

"Con Allegri fece la sua miglior stagione, ora sarà un esempio per i giovani"

Sommella ha poi ripercorso la carriera dell'ex centrocampista: "Quella di Nocerino è una bella storia. È nato a Napoli e non ha mai potuto giocare con la squadra azzurra: dopo Piacenza la Juventus non volle mandarlo al Napoli, poi ha costruito una carriera importantissima". Infine, un passaggio sul nuovo incarico: "Tornare a Napoli in una nuova veste è qualcosa di speciale. Mi fa sorridere che la sua stagione migliore l'abbia fatta al Milan con Allegri in panchina: lavorare con lui è un qualcosa in più. Darà tutto perché è arrivato dov'è con impegno e sofferenza. Per i ragazzi napoletani avere un allenatore napoletano rappresenta un valore aggiunto, un esempio e uno stimolo".