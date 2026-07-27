Iezzo: “Allegri non si nasconde, Conte quasi parlava di salvarsi. Mica siamo la Longobarda…”

vedi letture

Gennero Iezzo, ai microfoni di Canale 8 durante lo Speciale Dimaro, ha parlato delle differenze sul piano comunicativo tra Conte e Allegri: "Sulla comunicazione Allegri non si nasconde, sa che ha una squadra forte e parla di combattere vincere. Noi veniamo da Conte che quasi parlava di salvarsi, quando venne disse che già facendo il 9º posto si migliorava l’anno precedente. Non parlo di risultati.

Conte con 47 infortunati forse ha fatto meglio l’anno scorso che il primo, e’ un’impresa. E’ un bravo allenatore, ma Allegri arriva e mette subito le cose in chiaro su tutte le competizioni. Conte ogni volta che parlava sembrava dovesse salvarsi, stava alla Longobarda… sei un tecnico di un certo livello, non puoi nasconderti dietro queste cose” ha spiegato Iezzo.