Ex agente Mancini: "Con lui la Nazionale andrà ai Mondiali, ma ha poco materiale..."

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Giorgio De Giorgis, ex agente di Roberto Mancini, parla della Nazionale e del suo vecchio assistito, sottolineando la pochezza di campioni in Italia.

A Stile TV nel corso della trasmissione “Salite sulla giostra” è intervenuto Giorgio De Giorgis, ex agente di Roberto Mancini: “Mancini è l’allenatore più giusto per i risultati ottenuti perchè è l'allenatore che ha vinto di più da quando l’Italia non è più l’Italia dalle vittorie mondiali. Il giocatore più rappresentativo dell’Italia chi è? Ci pensiamo troppo a rispondere perchè non c’è, non ci sono giocatori che prendono l’occhio. In Nazionale poi rendono meno di quanto potrebbero rendere, ma non abbiamo una Nazionale così forte. Non abbiamo uno che ti salva nelle partite difficili, l’unico forse è Donnarumma, ma lui è in porta. Mancini è uno che pensa sempre positivo, ha molta fiducia nei suoi giocatori, credo che potrà fare molto bene, ma il materiale è questo. Quando hai un giovane e lo fai giocare, questo non può che crescere e migliorare e di conseguenza si fa il bene della Nazionale italiana, i club dovrebbero iniziare a pensare in questo modo.

Si dice che la Spagna non avesse grandi giocatori, ed è vero, ma il ct è andato a pescare in un campionato in cui tutti giocano allo stesso modo, i giovani crescono tutti così. Noi invece siamo molto più vari. Con Mancini l’Italia andrà ai prossimi Mondiali perchè probabilmente saranno 60 Nazionali! Scherzi a parte, anche quest’anno l’Italia poteva andarci. Serve positività intorno a questa Nazionale”.