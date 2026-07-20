Allegri col 4-3-3? Orlando: "Ha i giocatori giusti per questo modulo"

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L'ex calciatore e oggi opinionista Massimo Orlando, intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, ha commentato i temi principali circa la Serie A. Di seguito un estratto.

Allegri verso il 4-3-3 col Napoli:

"Mi sembra la cosa più giusta, ha i giocatori per fare quel modulo. L'ultima stagione lo ha segnato, al di là delle idee che uno pò avere. Il Milan aveva bisogno di più protezione difensiva, e ha fato bene a fare quello che ha fatto, poi qualcosa doveva cambiare. Detto questo il Napoli ha i giocatori per il 4-3-3 e deve riscattarsi. Ha giocatori forti nell'uno contro uno, ha qualità in mezzo".

Un pensiero sul Mondiale?

"Voglio dare un 6. Sulle squadre africane dico che dovevano fare il salto di qualità in questo Mondiale, c'era grande aspettativa, si perdono nelle partite importanti purtroppo. E poi abbastanza deludente per il fatto che il Brasile è andato fuori subito, la Spagna è molto organizzata e ha meritato, ma per il resto non mi ha emozionato. Forse la conferma che l'Europa è ancora la più forte".

Dibu Martinez ha tenuto a galla l'Argentina. E' il portiere migliore?

"Unai Simon ha fatto vedere cose spettacolari, soprattutto nelle uscite con i piedi. Vuol dire avere un atteggiamento che va di pari passo con il reparto. E' stato sempre impeccabile".

Conte allontana la Nazionale, in attesa di un club più avanti:

"Aspetta la Juve? Non credo. Certo c'è un po' di nervosismo a Torino. Spalletti non è molto contento. Si sa, il mercato è lungo, ma non arrivano portiere, centravanti. Spalletti vorrebbe già avere la squadra quasi pronta. Credo che Conte invece si prenda un anno sabbatico".

Inzaghi vuole Bastoni in Arabia: sarebbe scelta giusta per il calciatore?

"Credo sia difficile per un giovane andare a giocare in Arabia. E' vero che sono tanti soldi, ma è come uscire dal calcio che conta. Capirei andare via per il Barcellona, come si è detto settimane fa. Oggi non andrei in Arabia. Certo, le polemiche dell'ultima stagione sono state forti".

Milan, pronti a rimanere Modric e Rabiot:

"Sono ottimi segnali per il Milan, due segnali pesanti. Modric se deve fare un altro anno al Milan lo fa perché gli sono arrivati segnali positivi e sa che può fare una stagione ad alto livello. Mi sembra che forse quest'anno Cardinale abbia capito, e lo vedo più collaborativo con Amorim e vorrà ancora accontentarlo sul mercato".