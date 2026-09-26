Allegri passa alla difesa a 3? Pastore: “Sarebbe grave errore! Napoli è forte davanti, non dietro”

Giuseppe Pastore analizza l’ipotesi della difesa a tre e individua nei problemi tattici, più che nel modulo, le difficoltà del Napoli

Il giornalista Giuseppe Pastore, intervenuto ai microfoni di Cronache di Spogliatoio nel corso di L'Ascia Raddoppia, ha analizzato l'ipotesi di Max Allegri di cambiare modulo e passare alla difesa a tre. Di seguito le sue parole: "Per me il problema del Napoli non è il modulo. Sarebbe un grave errore se Allegri privilegiasse la fase difensiva. Il Napoli è forte davanti, non è forte dietro. Poi magari tornano Buongiorno e Beukema. Ma ora ci sono Rrahmani, Rafa Marin che sta facendo il massimo, Badiashile che non gioca più. E sono finiti i centrali del Napoli. Non puoi giocare a tre con questi giocatori qua. Se pensi di farcela spostando Di Lorenzo e Olivera…

Sono tentativi che non centrano il problema. Il problema del Napoli, secondo me, è tattico. È una squadra che ha tantissimi esterni, giocatori offensivi forse in sovrabbondanza. Il Napoli era perfetto per Vincenzo Italiano, per quel tipo di rosa aveva bisogno di un allenatore di idee, di idee affascinanti per gli attaccanti. Per esempio, De Bruyne - uscito un po’ depresso dalla scorsa stagione - avrebbe avuto bisogno di essere il centro tattico e tecnico della squadra, far passare tutti i palloni da lui”.