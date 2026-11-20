Allegri colpevole? Mancini: "Il Napoli è un controsenso, ma non è il solo responsabile"

Riccardo Mancini analizza il rapporto tra Allegri e la rosa del Napoli, sottolineando le difficoltà di adattamento e l'età dei giocatori

Il giornalista Riccardo Mancini, nel corso del podcast "Appunti di Telecronaca" del Corriere dello Sport, si è soffermato sulle difficoltà del Napoli di Massimiliano Allegri, evidenziando le possibili incompatibilità tra le caratteristiche dei calciatori azzurri e l'idea di calcio del tecnico livornese.

Mancini: "Il Napoli è un controsenso evidente"

"Il Napoli è un controsenso abbastanza evidente dal mio punto di vista. Allegri sappiamo che cosa dà alle sue squadre: di solito una certa solidità. Forse davvero questi giocatori del Napoli non sono così adatti alla sua idea di calcio. E non è tutta colpa di Allegri, chiaramente, perché poi i giocatori che vanno in campo sono loro a dover rendere in un certo modo. È una squadra forse anche un po' in là con gli anni, poco giovane, poco fresca", le parole di Riccardo Mancini.