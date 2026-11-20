L'ex ciclista Balmanion: "Tifo Torino, ma se proprio deve perdere meglio farlo col Napoli"

Franco Balmamion, storico campione di ciclismo e tifoso granata, racconta il suo legame con Napoli alla vigilia della sfida del Maradona.

Un cuore granata e un affetto speciale per Napoli. Franco Balmamion, storico campione del ciclismo italiano, a 86 anni conserva un legame particolare con la città partenopea. Vincitore di due Giri d'Italia consecutivi, nel 1962 e nel 1963, l'Aquila del Canavese ricorda ancora l'accoglienza ricevuta sul lungomare napoletano in occasione della partenza della corsa rosa del 1963. Un rapporto che rende speciale anche la sfida di domani sera al Maradona.

Balmamion tra la fede granata e l'amore per Napoli

Intervistato dall'edizione odierna de Il Mattino, l'ex ciclista ha raccontato così le sue sensazioni alla vigilia della partita: "Se perde il Toro mi dispiace. Ma se proprio deve succedere, che accada con il Napoli. Così può rilanciarsi e arrivare davanti alla Juve". Balmamion ha poi utilizzato una metafora ciclistica per descrivere il momento della formazione di Allegri: "Ha forato e ha perso distanza dalla fuga, ma penso possa ancora rientrare. La squadra è forte".