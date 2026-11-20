Zola su Allegri: “Vedevo il Napoli da Scudetto, ha tanto lavoro da fare…”

Zola analizza le difficoltà del Napoli di Allegri: si aspettava una squadra da Scudetto ma oggi sottolinea il lavoro ancora da fare

Gianfranco Zola, ex attaccante di Napoli e Chelsea, nel corso di un'intervista rilasciata a La Repubblica, ha analizzato il momento degli azzurri di Massimiliano Allegri, soffermandosi sulle difficoltà incontrate in questo avvio di stagione. L'ex fantasista si aspettava una squadra competitiva per la vittoria del campionato, ma ha sottolineato il lavoro che attende ancora l'allenatore livornese. Zola ha parlato anche di Juventus, Lazio, Como e della Nazionale.

Zola sul Napoli di Allegri: "Pensavo potesse lottare per lo Scudetto"

"Il Napoli pensavo potesse lottare per lo scudetto. Allegri ha un grosso lavoro da fare. Nella Juve vedo idee, a volte manca la giusta esecuzione. Ma non si può dire giochi male", le parole di Gianfranco Zola.

Sulla Lazio di Gattuso

"Quella di Rino è una bellissima storia. Sta dimostrando di non essere solo grinta, ma anche gioco. Sta facendo grandi cose, tutto meritato. E nulla cambierebbe seppure dovesse rallentare un po'".

Sul Como di Fabregas e Nico Paz

"Ormai è una realtà, non una favola. Conosco l'intelligenza di Fabregas. E poi c'è Nico Paz: è come un vecchio numero 10, per certi aspetti mi rivedo in lui".

Sulla Nazionale e sulle scelte di Roberto Mancini

"Roberto è bravo e coraggioso nelle convocazioni, ma va aiutato. Con lui si intravede qualcosa: buone prestazioni, talenti interessanti che possono crescere. Ma oggi ci sono realtà tecnicamente più avanti. La differenza con il Belgio l'hanno fatta due-tre giocatori. Dobbiamo tornare a produrre pure noi elementi in grado di eccellere".