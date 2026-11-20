Conte punge Allegri? "Mi viene da ridere quando sento dire che uno è aziendalista..."

Conte racconta il retroscena sul mancato approdo al Napoli dopo l'esonero di Garcia e spiega la sua concezione del rapporto tra allenatore e società.

Il rapporto con le società, la condivisione degli obiettivi e il significato di essere un allenatore aziendalista. Sono alcuni dei temi affrontati da Antonio Conte nel corso della lunga intervista concessa a Cronache di Spogliatoio. L'ex tecnico del Napoli ha raccontato anche un retroscena relativo ai contatti con Aurelio De Laurentiis nel novembre del 2023, quando il presidente azzurro era alla ricerca di un sostituto di Rudi Garcia.

Conte, il retroscena su De Laurentiis e il rapporto con le società

Nel mondo del calcio sembra esserci la tendenza a cercare allenatori che siano degli 'yes man'. Cosa significa per te essere aziendalista? "Mi viene da ridere quando sento dire da un allenatore 'io sono aziendalista', oppure quando un giornalista definisce qualcuno un allenatore aziendalista. Ti faccio una domanda, Massimo: che cosa significa per te essere aziendalista?".

Probabilmente assecondare la volontà della società. "Ecco, uno 'yes man'. Ma è questo il punto: che cosa significa davvero?".

Forse alcune società temono le tue richieste di investimenti e miglioramenti. Pensi di esercitare maggiore pressione sui dirigenti rispetto ad altri allenatori? "Partiamo da un presupposto: tu sei presidente di un club e vuoi Antonio Conte. Perché mi vuoi?".

Perché penso che tu possa valorizzare ciò che ho a disposizione e raggiungere il risultato che desidero. "E qual è il risultato che cerchi?".

Dipende dalle ambizioni del club. Se sono presidente di una delle squadre più forti, voglio vincere lo scudetto. "Ecco. La prima cosa che faccio quando parlo con una società è cercare di capire quale sia l'obiettivo. Se non siamo d'accordo sull'obiettivo o sul modo di raggiungerlo, posso anche decidere di non venire. Mi è capitato con il Napoli. Quando De Laurentiis decise di cambiare dopo Garcia, nel novembre di quell'anno, mi chiamò e mi prospettò la situazione. Non ero convinto. Gli dissi: 'Questa è una situazione che avete progettato e preparato voi. È giusto che siate voi a gestirla'. Non è detto che, se una società mi cerca, io debba per forza accettare, così come non è detto che la società debba accettare tutte le mie condizioni. Bisogna capire se c'è una visione condivisa. Durante il percorso, poi, non devono mancare lealtà, onestà, etica ed educazione. Se vengono meno queste cose, il rapporto cambia".

Conte: "Il vero aziendalista fa gli interessi della propria azienda"

C'è una frase che sei solito ripetere: meglio una brutta verità... "Io ai miei giocatori, e a chiunque abbia un rapporto con me, dico sempre: 'Preferisco una brutta verità a una bella bugia'".

È quello che pretendi anche dalla società? "Me lo aspetto da tutti quelli che hanno un rapporto con me. Io non ho maschere. Qualcuno mi dice che dovrei metterne qualcuna, ma non mi è mai piaciuto mascherarmi, neanche a Carnevale! Sono quello che vedi, in ogni situazione. Se decidiamo insieme di andare in una direzione dobbiamo continuare in quella direzione, soprattutto se sei stato tu a chiedermi un certo risultato".

Il confronto, anche acceso, all'interno di un club può dunque produrre qualcosa di positivo, a patto che ci sia lealtà? Essere uno 'yes man' può significare non tenere abbastanza alla vittoria? "Per me il vero aziendalista è quello che fa gli interessi della propria azienda, che sia una squadra di calcio o un'impresa di qualsiasi altro settore. Se lavori per un'azienda devi aiutarla a raggiungere i suoi obiettivi. Ma se il responsabile indica una strada e tu sei convinto che non sia quella giusta, devi dirlo. Altrimenti, se trovi soltanto persone che rispondono sempre 'sì, sì, sì', alla fine non arrivano i risultati e quelle persone vengono comunque mandate via. Nel calcio essere aziendalista significa lavorare affinché il club raggiunga gli obiettivi che si è dato. Ti faccio un altro esempio: quando andai al Chelsea di Abramovich tutti si aspettavano chissà quali acquisti, e invece arrivarono Alonso, David Luiz, Kanté e Batshuayi. C'è una narrazione, a volte, molto distante dai fatti. Il problema è che quei fatti bisogna raccontarli, e non sempre conviene a tutti. Si dice: 'Conte porta risultati, però ha anche degli aspetti negativi'. Ma se io porto risultati e valorizzo i calciatori, quale sarebbe l'aspetto negativo? Penso, per esempio, a McTominay. Con tutto il rispetto per il Napoli, che è una società importante, un calciatore sceglie anche in base all'allenatore. Se vede che c'è un tecnico che ha vinto e ha allenato grandi squadre, può considerarlo una garanzia".