Conte su McTominay: "Le sue parole mi ripagano di cose che possono avermi dato fastidio"

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Oggi alle 16:00 Le Interviste di Pierpaolo Matrone @PieroMatrone vedi letture Fonti preferite di

Antonio Conte torna sulla crescita di Scott McTominay al Napoli e sottolinea l'importanza di valorizzare i calciatori attraverso il lavoro quotidiano.