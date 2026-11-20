Conte su McTominay: "Le sue parole mi ripagano di cose che possono avermi dato fastidio"
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Antonio Conte torna sulla crescita di Scott McTominay al Napoli e sottolinea l'importanza di valorizzare i calciatori attraverso il lavoro quotidiano.
Tra i grandi meriti dell'esperienza di Antonio Conte sulla panchina del Napoli c'è sicuramente la crescita di Scott McTominay, diventato un centrocampista in grado di incidere maggiormente sulle sorti delle partite. Lo stesso scozzese ha più volte riconosciuto l'importanza del tecnico salentino nella sua evoluzione. Un attestato di stima particolarmente apprezzato dall'ex allenatore azzurro.
Conte sulle parole di McTominay e la crescita dei calciatoriNel corso della lunga intervista concessa a Cronache di Spogliatoio, Conte si è espresso così: "Quando leggi parole del genere, ti ripagano anche di alcune cose che possono averti dato fastidio. Sentire un giocatore dire 'Il mister mi ha cambiato totalmente il modo di pensare e di fare calcio. Prima ero, in parole povere, un gregario; oggi so di poter determinare le partite' significa tantissimo. È un lavoro che fai sul materiale umano e tecnico che hai a disposizione. Come fai a vincere, altrimenti? Devi alzare il livello dei calciatori. Alla fine, la cosa migliore per un allenatore è essere credibile e giusto. Essere giusto non è semplice: vuol dire trattare tutti allo stesso modo e trovare le parole corrette sia per elogiare sia per rimproverare qualcuno. E vuol dire anche non girarsi dall'altra parte quando si presenta un problema. Se lo nascondi, da un problema ne nascono due, poi tre. In un gruppo le cattive abitudini sono spesso più facili da seguire degli insegnamenti positivi".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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