Porzio: "Il Maradona torni a spingere il Napoli, i fischi con la Lazio siano solo un episodio"

L'ex campione olimpico e mondiale di pallanuoto Franco Porzio invita la tifoseria del Napoli a compattarsi e sostenere la squadra di Allegri.

Ritrovare l'unità tra squadra e tifoseria per superare le difficoltà del momento. È questo l'auspicio di Franco Porzio, ex campione olimpico e mondiale di pallanuoto, alla vigilia di Napoli-Torino. Un appello al pubblico del Maradona, chiamato a tornare protagonista dopo la contestazione andata in scena in occasione dell'ultima sfida di campionato contro la Lazio.

Porzio: "Ora bisogna compattarsi, tutti dalla stessa parte"

Queste le sue dichiarazioni ai taccuini de Il Mattino: "Per me l’anima di Napoli resta quella di sempre: quella da dodicesimo uomo che spinge la sua squadra e i suoi campioni. Non sono per la linea dei fischi e delle lamentele e mai lo sarò. Il momento è complicato, è chiaro a tutti. Proprio per questo ora bisogna compattarsi, tutti dalla stessa parte. Dirò di più: ci vogliono applausi a prescindere da tutto, bisogna guardare avanti e pensare solo a portare a casa un risultato che sia soddisfacente. Il Maradona difficilmente fischia, quello contro la Lazio sia solo un episodio e si torni a spingere i propri campioni".