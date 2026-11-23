De Bruyne sulle parole della moglie: "Situazione creata da voi! Non avete il diritto..."

Kevin De Bruyne interviene sulle polemiche legate alle parole della moglie e critica duramente le ricostruzioni sulla propria vita privata

Il centrocampista del Napoli Kevin De Bruyne è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro la sua ex squadra, il Manchester City. Il belga ha risposto con fermezza alle polemiche nate dalle recenti dichiarazioni della moglie, contestando la ricostruzione di alcuni giornalisti e denunciando le conseguenze che la vicenda ha avuto sulla sua famiglia e sulla propria vita privata.

De Bruyne sulle parole della moglie

"A essere onesto sono abbastanza dispiaciuto. Se andate a leggere l'articolo, che voi non avete letto, capirete quello che lei ha detto. Io ero fuori in Belgio, poi si sono dette tante cose e ci sono state brutte reazioni nei confronti di mia moglie. Ho visto nella stampa delle foto di casa mia, il che non va bene. So che dei giornalisti in Italia hanno creato questa situazione e non so perché. Voi non conoscete la mia vita privata. Non avete il diritto di esprimervi sulla mia vita privata. È stata una situazione sgradevole per me e per mia moglie", spegne così il dibattito Kevin De Bruyne sulle parole della moglie Michele Lacroix.