La società ha rassicurato sul mercato e De Bruyne? La risposta di Allegri in conferenza

Massimiliano Allegri parla del mercato di gennaio del Napoli, delle valutazioni sulla rosa e del futuro di Kevin De Bruyne

L'allenatore del Napoli Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Manchester City, soffermandosi anche sulle prospettive del calciomercato di gennaio. Interrogato sul futuro di Kevin De Bruyne e sulla possibilità di una sua partenza, il tecnico azzurro ha spiegato che la società sta già effettuando valutazioni per sistemare l'organico, ma che ogni discorso sarà approfondito durante la sosta natalizia.

Allegri sul mercato: "La società sta valutando come sistemare l'organico"

Teme di perdere De Bruyne a gennaio? Ha ricevuto rassicurazioni dalla società? "Kevin l'ha detto anche lui. Non ci ho parlato perché siamo in piena fase di stagione, entrerà anche la Coppa Italia il 16 dicembre. Una volta che entreremo nella sosta di Natale, il 21 dicembre, la società farà le sue valutazioni. Così come le sta facendo per sistemare la rosa. Poi dipenderà anche dalla volontà di alcuni giocatori, se vorranno rimanere o andare via. Però ora bisogna essere concentrati all'obiettivo: il 20 dicembre", le parole di Max Allegri.