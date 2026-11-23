L'Inter non convince, Braglia duro: "Non ha un'identità a differenza della Roma"

Simone Braglia elogia la crescita del Milan e l'identità della Roma di Gian Piero Gasperini, criticando le difficoltà difensive dell'Inter

Simone Braglia, ex portiere, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio nel corso di Maracanà, per analizzare il momento delle principali protagoniste della Serie A. L'ex calciatore ha elogiato la crescita del Milan, reduce dalla vittoria contro il Frosinone, soffermandosi anche sul lavoro di Gian Piero Gasperini alla Roma e sulle difficoltà difensive dell'Inter, che a suo giudizio concede troppo agli avversari per poter ambire allo Scudetto.

Sulla vittoria del Milan contro il Frosinone

"Questo Milan è un avversario pericoloso, sta acquisendo consapevolezza e autostima. Ha vinto una partita contro una squadra che temevano tutti, meritando e facendo un risultato eclatante. Questa è ancora più autostima nel gruppo".

La Roma di Gasperini e il rendimento di Malen

"Gasperini ha valorizzato Malen, ma non è solo Malen. È tutta la Roma. La rosa non è migliore dell'Inter ma rende di più perché ha un'identità che i nerazzurri non hanno".

L'Inter può credere anche così allo Scudetto?

"Ci sono talmente tante partite ancora. L'Inter in ogni partita subisce dai 10 ai 15 tiri in porta. Il portiere ha tenuto in piedi la baracca fino a quando ha potuto. Una squadra che vuole vincere lo Scudetto non può subire così tanto. Neanche il Milan, con una difesa rabberciata, subisce tutti questi tiri. Forse solo col Como non è stato così. L'Atalanta ieri ha tirato 10 volte, vuol dire che manca qualcosa in qualche reparto".