Allegri criticato, Giordano: "Ha fatto la storia e lo trattano come analfabeta del calcio..."

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Antonio Giordano difende Max Allegri e denuncia una campagna contro il tecnico nonostante i sei Scudetti conquistati in carriera

Il giornalista Antonio Giordano, intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha preso le difese di Massimiliano Allegri, criticando il trattamento riservato al tecnico nonostante i successi ottenuti durante la sua carriera. Di seguito le sue parole:

“Enzo Ferrari, non uno qualsiasi, diceva: ‘Gli italiani sono disposti a perdonarti tutto tranne il successo’. Io credo che probabilmente dipenda dal fatto che Allegri abbia vinto sei Scudetti, secondo solo a Trapattoni. Non credo possa esserci altro. Trattare come un analfabeta del calcio uno che nel calcio ha segnato la storia è qualcosa di seriamente offensivo, ma per chi espone questi concetti. Allegri viene trattato peggio di altri: c’è una specie di campagna, di movimento anti-Allegri, che va avanti da anni e merita uno studio approfondito…”.