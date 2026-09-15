Allegri criticato, Giordano: "Ha fatto la storia e lo trattano come analfabeta del calcio..."
Il giornalista Antonio Giordano, intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha preso le difese di Massimiliano Allegri, criticando il trattamento riservato al tecnico nonostante i successi ottenuti durante la sua carriera. Di seguito le sue parole:
“Enzo Ferrari, non uno qualsiasi, diceva: ‘Gli italiani sono disposti a perdonarti tutto tranne il successo’. Io credo che probabilmente dipenda dal fatto che Allegri abbia vinto sei Scudetti, secondo solo a Trapattoni. Non credo possa esserci altro. Trattare come un analfabeta del calcio uno che nel calcio ha segnato la storia è qualcosa di seriamente offensivo, ma per chi espone questi concetti. Allegri viene trattato peggio di altri: c’è una specie di campagna, di movimento anti-Allegri, che va avanti da anni e merita uno studio approfondito…”.
Serie A Enilive 2026-2027
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro