Parole Allegri, Mele: "Non si nasconde mai, questo è un modo di stare davanti"

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Silver Mele elogia Allegri per aver affrontato Napoli-Bologna senza alibi, dichiarando apertamente la necessità di conquistare la vittoria.

Il giornalista Silver Mele, intervenuto a Canale 8 nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, ha elogiato l’atteggiamento tenuto da Massimiliano Allegri nell'avvicinamento alla sfida contro il Bologna. In particolare, Mele ha sottolineato la capacità del tecnico di affrontare apertamente le difficoltà senza cercare giustificazioni. Di seguito le sue parole:

“Voglio tornare sul concetto delle difficoltà e della passione. Perché alla vigilia di Napoli-Bologna puoi scegliere tutte le formule, ma Allegri è stato il primo a dire: ‘Dobbiamo vincere e basta’. Anche questo è un modo di stare davanti, cioè di guardare la partita e di non dribblare la difficoltà. Si sapeva che era una gara che poteva diventare una trappola, ma non c’era una strada alternativa. Lo può dire il tifoso, lo può dire l’opinionista. Allegri si presenta così in conferenza stampa e lo dice. Poche parole, risposte veloci, senza mai nascondersi”.