Napoli-Bologna, Pagliuca: "Cambi di Allegri decisivi, ma avevano anche più entusiasmo"

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Gianluca Pagliuca analizza Napoli-Bologna: decisivi i cambi di Allegri e l’ingresso di Favasuli. Azzurri superiori e vittoria meritata

Gianluca Pagliuca, ex portiere e oggi allenatore, ai microfoni di Radio Nettuno Uno ha parlato di Napoli-Bologna 1-0. Di seguito le sue dichiarazioni: "Il Napoli ha fatto due cambi decisivi, soprattutto Favasuli che ha ribaltato la partita. Loro avevano più qualità del Bologna e nel secondo temo è venuta fuori. Il Napoli ha meritato la vittoria. Non penso che i rossoblù siano scesi in campo apposta per perdere e giocare male. Quando c’è una squadra più forte e che gioca meglio tendenzialmente vince.

L’inerzia era dalla parte del Napoli e i contrasti quasi sempre li vincevano loro. Hanno giocato meglio e avevano più entusiasmo. Il Bologna non ha fatto una grande partita ma va dato merito all’avversario di averti costretto alla difensiva. Non pensavo che il Napoli potesse fare una partita del genere dopo aver giocato in settimana con l’Arsenal. Problema di condizione? No non credo. Il Napoli ha una squadra che punta a vincere il campionato. Sabato invece non si può sbagliare con il Toro”.