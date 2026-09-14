Conte torna alla Juve? Mauro: "Accetterebbe la sfida, è juventino"
Antonio Conte prenderebbe in considerazione il ritorno alla Juventus in caso di esonero di Luciano Spalletti? È questo l'interrogativo lanciato da SportMediaset, al quale ha risposto anche l'ex calciatore ed oggi opinionista Massimo Mauro: "Accetterebbe la sfida, ci mancherebbe. Antonio è stato all'Inter, è stato al Napoli, ma è juventino, è stato il capitano della Juve, ha vinto tutto. Se la Juve avesse bisogno di lui, lui correrebbe. Poi questa è la mia opinione ovviamente. I problemi della Juve sono seri. Se giocatori importanti fanno quegli errori, e tu perdi la partita, è un problema serio".
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